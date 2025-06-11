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Более 1,5 тыс. легковушек стоят на границе Беларуси и Польши

Немалая очередь легковых машин вновь скопилась на единственном въезде в Польшу, который оставила Варшава после закрытия других пунктов пропуска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. По состояние на утро среды выезд в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 1540 легковых автомашин и восемь автобусов, свидетельствую данные Госпогранкомитета Беларуси.

На границе с Литвой в «Каменном Логе» выезда ждут 20 легковых машин, на латвийском направлении скоплений легковушек нет.

Что касается грузового автотранспорта, то самая большая очередь сейчас на пункте «Бенякони» — 560 машин. На втором месте «Каменный Лог» — 360. На латвийском направлении в «Григоровщине» стоят 235 фур, а в «Козловичах» выезда в Польшу ждут 230 грузовых авто.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.