«Это профессионалы»: Трамп заговорил об организаторах беспорядков в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп считает, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются и профессионально организованы. Американский Минюст сейчас выясняет, кто за ними стоит. Об этом глава Белого дома заявил, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
Президент США отметил, что происходящее в Калифорнии — это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и суверенитет Штатов. Протестующие ходят с флагами иностранных государств, чтобы продолжить вторжение в страну, но этого не будет.
«Эти ребята являются профессионалами, они не любители… Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через (генерального прокурора США — Прим. Ред.) Пэм Бонди и минюст. Очень профессионально», — подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела в ряде районов Лос-Анджелеса на фоне продолжающихся там беспорядков комендантский час.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов в случае необходимости может применить закон о подавлении восстаний с помощью вооружённых сил.
Речь идет о нормативном акте, который был принят в 1807 году и даёт право главе государства применять вооружённые силы на территории своей страны. Последний раз этот закон был использован в 1992 году, когда в Калифорнии происходили массовые беспорядки.