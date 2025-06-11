Вооруженные силы Украины активно применяют дроны-камикадзе, чтобы сдерживать наступление российских войск в направлении Сумской области. Об изменении тактики украинской стороны рассказал оператор беспилотника «Орлан-10» из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.
По его словам, украинские силы в настоящее время не стремятся захватывать объекты и опорные пункты. При этом российские военные адаптировались к новой тактике противника и научились эффективно ей противостоять.
— Перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки, — отметил Уфа в беседе с РИА Новости.
Ранее в пророссийском подполье сообщили, что российские войска уничтожили сотни боевиков Вооруженных сил Украины при ударах по Харькову. По данным российских источников, удары были нанесены по позициям ВСУ и иностранных наемников, а также по цехам производства БПЛА и складам.
7 июня российские разведчики из группировки войск «Север» захватили в Сумской области новый малошумный украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва.