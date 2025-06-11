«Игра в кошки-мышки»: морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

— Перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки, — отметил Уфа в беседе с РИА Новости.