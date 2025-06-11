Глава Нацразведки США заявила, что мир близок к ядерному уничтожению

— Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами, — написала она в соцсети X.