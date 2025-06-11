Глава Нацразведки США заявила, что мир близок к ядерному уничтожению

Мир никогда не был так близок к ядерному уничтожению, как сейчас. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
Она опубликовала трехминутное видео, в котором сообщила о своем недавнем посещении японской Хиросимы, пострадавшей от американской атомной бомбардировки в 1945 году. Она также показала архивные кадры жертв атаки и подчеркнула, что современное ядерное оружие, значительно превосходящее по мощности то, что использовалось в 1945 году, способно уничтожить миллионы людей за считаные минуты.
— Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами, — написала она в соцсети X.
Габбард уточнила, что народ должен выступить против влиятельных людей, чтобы остановить безумие, происходящее вокруг.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне.