В Зерноградском районе к тушению полигона привлекут больше техники

Власти Ростовской области усиливают борьбу с горящим полигоном в Зерноградском районе. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Жители окрестных поселков продолжают жаловаться на едкий дым от горящего мусорного полигона. Было принято решение срочно усилить группировку техники для ликвидации возгораний.