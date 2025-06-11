В Зерноградском районе к тушению полигона привлекут больше техники

Власти Ростовской области усиливают борьбу с горящим полигоном в Зерноградском районе. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Жители окрестных поселков продолжают жаловаться на едкий дым от горящего мусорного полигона. Было принято решение срочно усилить группировку техники для ликвидации возгораний.
В течение двух дней специалисты планируют полностью потушить все очаги. На место направляется дополнительная спецтехника. Параллельно разрабатываются долгосрочные меры — установка видеокамер с трансляцией в ситуационный центр, рассматривается вариант ограждения территории вдоль железной дороги.
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