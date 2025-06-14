Ответы на кроссворд от 13 июня 2025: интересные факты про Криса Эванса

По горизонтали:
1. Пьеса
В марте 2018 года Эванс впервые выступил на Бродвее в пьесе «Герой лобби», поставленной Трипом Каллманом. Премьера прошла в театре Хелен Хейс в рамках первого сезона театра Второй сцены. Бен Брэнтли из The New York Times охарактеризовал его как «потрясающий дебют» и отметил, что его выступление — это «чудо плавного расчета и хвастовства». За эту роль Эванс был номинирован на премию Лиги Драмы.
2. Детектив
В криминальном триллере «Короли улиц» режиссера Дэвида Эйера Крис Эванс исполнил роль детектива Пола «Диско» Дисканта. Этот фильм стал одной из первых серьезных работ Эванса, ознаменовавшей его переход от подростковых ролей к более взрослым и сложным образам. Фильм собрал в прокате около 66 миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов.
3. Собака
Во время съемок фильма «Одаренная» в 2015 году Крис Эванс приютил собаку по кличке Доджер из местного приюта для животных, где проходили съемки.
4. Йоханссон
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон впервые встретились на съемках комедии «Высший балл». За десять лет совместной работы они снялись в семи фильмах. В апреле 2025 года Эванс назвал Йоханссон «старшей сестрой» и отметил, что он многому у нее научился. Несмотря на слухи о романтических отношениях, актеры всегда подчеркивали, что между ними только крепкая дружба.
По вертикали:
1. Пекло
Крис Эванс участвовал вместе с Киллианом Мерфи в фильме «Пекло», фантастическом триллере режиссера Дэнни Бойла. Все актеры команды «Икар-II» жили вместе некоторое время, чтобы выглядеть как настоящая команда. Они прошли подготовку по космическим полетам и научились плаванию с аквалангом. Перед съемками сцены ремонта корабля каждый дубль Эванс погружался в ледяную воду — из-за чего изо рта у него шел пар, и зубами он стучал от холода по-настоящему.
2. Ледяной
«Ледяной» — американский фильм режиссера Ариэля Вромена, основанный на жизни серийного убийцы Ричарда Куклински. В картине Крис Эванс исполнил роль Роберта Пронджа по прозвищу «Мистер Фризи». Первоначально на главные роли планировались Джеймс Франко и Бенисио дель Торо, но в итоге роль Франко досталась Крису Эвансу, а вместо Дель Торо был задействован Рэй Лиотта.
3. Дебют
«Прежде чем мы расстанемся» — американская романтическая драма и дебютный режиссерский проект Криса Эванса. Фильм рассказывает историю двух незнакомцев, которые встречаются на Центральном вокзале, и за одну ночь между ними устанавливается необычная связь. Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2014 году. Критики невысоко оценили данную работу Эванса.
4. Америка
Крис Эванс сыграл Капитана Америку в 11 фильмах киновселенной Marvel. Он трижды отказывался от роли из-за опасений по поводу контрактных обязательств и давления, однако его семья и Роберт Дауни-младший убедили Криса принять предложение. В отличие от других актеров, исполнявших роль Мстителя в различных фильмах, Эванс даже не проходил кинопробы на роль Стива Роджерса — его выбрали сразу, так как создатели были уверены, что он идеально подходит для этого образа.
5. Лукас
Лукас Ли — один из семи «злых бывших» Рамоны Флауэрс, с которыми должен сразиться главный герой Скотт в фильме «Скотт Пилигрим против всех». Лукас представляет собой пародию на голливудских экшен-звезд: грубый, самовлюбленный и снимается в плохих боевиках. Крис Эванс создал образ нарочито комичный — смесь Брюса Уиллиса и Вина Дизеля. Эта роль также была сатирой на его собственные ранние фильмы, например, «Фантастическая четверка».
Интересные факты о Крисе Эвансе:
- Крис Эванс участвовал в благотворительной инициативе U.S. Marine Toys for Tots Foundation в качестве волонтера. В 2015 году он содействовал сбору и раздаче подарков детям военнослужащих, что было отмечено, как пример его активной гражданской позиции и поддержки семей военных.
- Крис Эванс увлекается серфингом и активно занимается спортом. В интервью журналу «Men’s Health» он сказал, что в свободное время любит выходить в море. Серфинг помогает ему поддерживать хорошую физическую форму и расслабляться после съемок, как физически, так и морально.
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