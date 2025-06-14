Ответы на кроссворд от 13 июня 2025: интересные факты про Криса Эванса

4. Америка

Крис Эванс сыграл Капитана Америку в 11 фильмах киновселенной Marvel. Он трижды отказывался от роли из-за опасений по поводу контрактных обязательств и давления, однако его семья и Роберт Дауни-младший убедили Криса принять предложение. В отличие от других актеров, исполнявших роль Мстителя в различных фильмах, Эванс даже не проходил кинопробы на роль Стива Роджерса — его выбрали сразу, так как создатели были уверены, что он идеально подходит для этого образа.