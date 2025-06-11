В Новой Москве завершилось благоустройство около станций метро «Коммунарка», «Новомосковская» и «Потапово»

— рядом с «Коммунаркой» благоустроили пространство около дома культуры и обновили сквер на улице Александры Монаховой, разместив там фонари, скамейки и качели. Плюс к этому отремонтировали две детские площадки. В сквере создали небольшую спортивную зону;