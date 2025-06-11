Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве завершилось благоустройство около станций метро «Коммунарка», «Новомосковская» и «Потапово»

Везде появились комфортные пешеходные маршруты и подъезды для машин.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о завершении благоустройства около станций метро «Коммунарка», «Новомосковская» и «Потапово» в ТиНАО.

«Основной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей», — отметил заммэра, уточнив, что благоустройство затронуло улицы Александры Монаховой, Карасева и Василия Ощепкова.

ЧТО СДЕЛАЛИ.

Во время благоустройства:

— воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей длиной более 12 километров;

— проложили дополнительную ливневую систему;

— отремонтировали ранее созданные тротуары, на улицах Карасева и Василия Ощепкова, где их не было, обустроили новые. В целом пешеходная зона достигла площади почти 27 тысяч квадратных метров;

— заменили более 100 тысяч квадратных метров асфальта на дорогах и 10 светофоров, а также создали парковочные карманы;

— поставили около 400 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками;

— нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения;

— открыли новые автобусные остановки в районе метро «Коммунарка» и «Потапово»;

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— около метро «Коммунарка» заменили три остановочных павильона;

— рядом с «Коммунаркой» благоустроили пространство около дома культуры и обновили сквер на улице Александры Монаховой, разместив там фонари, скамейки и качели. Плюс к этому отремонтировали две детские площадки. В сквере создали небольшую спортивную зону;

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— высадили более 70 тысяч квадратных метров газона.