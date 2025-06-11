На фестивале «Спасская башня» Центральный военный оркестр представит новую программу

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (ЦВО) примет участие во всех вечерних представлениях фестиваля «Спасская башня» на Красной площади с 22 по 31 августа и представит новую программу.
— Мы уже приступили к подготовке новой программы к фестивалю «Спасская башня». Для всех музыкантов оркестра Фестиваль является очень знаковым и любимым проектом. Поэтому хочу подчеркнуть, что мы всегда готовим новую программу и ни разу за всю историю не повторялись. Также хочу отметить, что силами Центрального военного оркестра осуществляется подготовка финала ежевечерних представлений на Красной площади. После того, как музыкальный руководитель Фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Константинович Маякин утверждает список произведений, которые войдут в финал и будут исполняться сводным оркестром, состоящим из всех участников Фестиваля, специалисты ЦВО приступают к подготовке нот и партитур. Затем музыканты коллектива исполняют финал в студии оркестра, и только после того, как исполнение заявленных произведений становится эталонным, мы записываем весь репертуар финала на электронный носитель и отправляем вместе с нотами и партитурами всем заявленным участникам Фестиваля. Этот процесс очень важен для всех, так как на репетиции сводного оркестра в Москве у нас есть только пара дней до старта Фестиваля. Это связано с тем, что оркестры прибывают в Москву накануне и, скажем так, сыграться таким большим составом у нас не так много времени. Но благодаря тому, что они заранее получают ноты и запись исполнения, понимают, как они должны звучать, и когда и где должен вступать тот или иной инструмент, прибывая в Москву они уже подготовлены, и задача участия коллектива в сводном оркестре Фестиваля значительно упрощается. Не стоит забывать, что у многих иностранных коллективов свои национальные инструменты, именно поэтому нот и партитур недостаточно, здесь очень важна запись музыки и правильное ее исполнение, — рассказал начальник Центрального военного оркестра МО РФ, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин.
Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации — ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил Российской Федерации и один из самых известных оркестров мира. Был основан в 1927 г. В составе оркестра два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический, на основе которых созданы эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, биг-бэнд, джаз-ансамбль и брасс-квинтет.
Репертуарная палитра коллектива необычайно широка — от произведений русской и зарубежной классики до музыки современных композиторов. Оркестром осуществлена признанная эталонной звукозапись Государственного гимна России, а также запись антологии русской военной музыки, которые хранятся в Гостелерадиофонде. Только за последние годы оркестром записано более десяти компакт-дисков русской, зарубежной и военной музыки.
В этом году на Фестивале выступят около 1 500 участников из разных стран мира. Россию представят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. В этот раз Фестиваль посвящен 80-летию Победы и защитникам Отечества.
XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» реализуется при организационной и финансовой поддержке Минобороны России, МИД России, Минкультуры России и Департамента культуры города Москвы.