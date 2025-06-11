Выбрала себя: как в Кризисном центре москвичке помогли выйти из разрушающих отношений

Анастасия долгое время не могла разорвать разрушающие отношения. Женщина оказалась в ловушке финансовой зависимости и эмоционального манипулирования. Ее зарплата была единственным источником дохода в семье, но деньги уходили на развлечения супруга, который погряз в игромании. Муж умело пользовался ее доверием и убеждал в том, что он — глава семьи и вправе распоряжаться бюджетом по своему усмотрению. Постоянные ссоры из-за финансовой нестабильности и безответственности супруга отравляли жизнь, но решиться на разрыв Анастасия не могла, поскольку боялась одиночества и осуждения окружающих.