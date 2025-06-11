Выбрала себя: как в Кризисном центре москвичке помогли выйти из разрушающих отношений

В жизни каждой женщины может случиться ситуация, в которой поддержка окружающих становится жизненно необходимой. Кризисный центр помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы уже более 11 лет помогает москвичкам восстановиться после травмирующих отношений. Здесь не просто слушают — помогают почувствовать свою значимость и вернуть уверенность в себе.
Уйти нельзя остаться.
Анастасия долгое время не могла разорвать разрушающие отношения. Женщина оказалась в ловушке финансовой зависимости и эмоционального манипулирования. Ее зарплата была единственным источником дохода в семье, но деньги уходили на развлечения супруга, который погряз в игромании. Муж умело пользовался ее доверием и убеждал в том, что он — глава семьи и вправе распоряжаться бюджетом по своему усмотрению. Постоянные ссоры из-за финансовой нестабильности и безответственности супруга отравляли жизнь, но решиться на разрыв Анастасия не могла, поскольку боялась одиночества и осуждения окружающих.
Конфликт в семье обострился, когда отложенные на отпуск деньги супруг потратил на новый игровой компьютер. В отчаянии женщина потребовала развод, но столкнулась с агрессией со стороны партнера: тот выгнал ее из дома. Оставшись без жилья и средств к существованию, по совету коллеги Анастасия обратилась в Кризисный центр помощи женщинам и детям.
Выбрать себя.
— Я долгое время не могла понять, как избавиться от чувства вины за желание уйти. Встреча с психологом стала для меня переломным моментом. Специалист терпеливо помогал мне расставлять приоритеты, учил уважать и, прежде всего, ценить себя. Я постепенно осознавала, что забота о себе — не эгоизм, а необходимость, — поделилась Анастасия.
Специалисты Кризисного центра стали для москвички не просто консультантами, а путеводителями в мир ее собственных эмоций. Благодаря их помощи Анастасии удалось распутать сложный клубок внутренних противоречий, которые уходили корнями в детство.
— Осознание, что много лет Анастасия подавляла злость и гнев, стало ключевым моментом в ее трансформации. Получив возможность свободно выражать негативные эмоции, она вернула себе право на личные границы и научилась говорить «нет» без чувства вины, — отметила Любовь Выжанова, руководитель отделения психологической помощи Кризисного центра.
В Кризисном центре Анастасия постепенно смогла вернуть уверенность в своих силах. Юристы рассказали девушке о ее правах, психологи оказали эмоциональную поддержку. Собрав волю в кулак, женщина приняла непростое решение — подала на развод. Этот шаг кардинально изменил ее жизнь. Избавившись от тяжелого бремени прошлого, она наконец-то осуществила свою давнюю мечту — отправилась на Сахалин. Там, впервые, наблюдая за величественными китами, Анастасия по-настоящему почувствовала себя свободной и готовой к новым открытиям.
— История Анастасии — не уникальный случай, а лишь один из множества «типичных сценариев», которые разворачиваются за закрытыми дверями, где финансовое насилие и психологическое давление становятся частью «семейной жизни». Особенность этой истории в том, что девушка смогла сделать шаг навстречу неизвестности, впервые в жизни выбрала себя и не ошиблась, — добавила специалист.
Справочно.
Кризисный центр помощи женщинам и детям — единственное государственное учреждение в Москве, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра — помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.