Движение транспорта ограничат в историческом центре Самары в День России

В Самаре 12 июня пройдет масштабное празднование Дня России. В связи с этим будут введены некоторые ограничения для транспорта.
Таким образом, будет закрыт проезд по участкам пяти улиц:
Также, в это же время изменят свое расписание автобусы. В объезд вышеприведенных улиц поедут маршруты № 24, 34, 90, 91 и 226. Трамваи же будут ходить по привычному маршруту и времени.
В рамках большой праздничной программы на площади Куйбышева пройдет концерт знаменитой рок-группы «Звери» (0+).
Ранее мы писали о том, что 12 июня по Волге пройдет праздничный парад из 500 речных судов. Все желающие смогут наблюдать за красотой с набережной около Ладьи.
Также, около Ладьи будет стоянка судов после парада, а для детей организуют пенную вечеринку.
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