Цены на гостиницы во время ВЭФа и в этом году будут заоблачными

По его словам, вернуться к дискуссии о регулировании цен планируется по итогам проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, 18+), который в этом году будет проходить с 18 до 21 июня. Понятно, что к ВЭФУ любые рекомендации уже будут нерабочими — уже сейчас цены на размещение во Владивостоке на начало сентября нереально высокие.