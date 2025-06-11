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Цены на гостиницы во время ВЭФа и в этом году будут заоблачными

Антимонопольщики еще только готовятся обкатывать методику установления предельного роста цен в пиковые даты.

Источник: PrimaMedia.ru

Власти не могут справиться с разгулом цен на размещение в гостиницах в пиковые периоды. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала методику установления предельного роста цен на отели во время проведения крупных форумов, в том числе Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+) во Владивостоке. Но в этом году всё останется по-старому, отельеры готовятся «снять сливки» с мега-тусовки бизнеса, сообщает ИА PrimaMedia.

Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни, в дни этих форумов, всего лишь в трех городах — в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке — во время проведения международных мероприятий, прогнозировать цену размещения. Это очень простой механизм, очень ограниченный. Всего три города, всего три мероприятии.

Это совсем безболезненный и по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌​​​​‍‌‌‌‌​‌‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​​​нятный механизм, который пока не утвержден. Но идет спор по этому вопросу. Есть разные позиции",

— рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский (цитаты по «Интерфаксу», 18+).

По его словам, вернуться к дискуссии о регулировании цен планируется по итогам проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, 18+), который в этом году будет проходить с 18 до 21 июня. Понятно, что к ВЭФУ любые рекомендации уже будут нерабочими — уже сейчас цены на размещение во Владивостоке на начало сентября нереально высокие.

Глава ФАС подчеркнул, что ограничить сумасшедший рост цен на размещение в период международных форумов и сделать их посещение более доступным важно, как с экономической точки зрения, так и с инвестиционной.

«Государство очень большие вложения делает в проведение этих мероприятий, в инфраструктуру, в транспорт, в связь, в безопасность. И для этого должны приезжать инвесторы, участники из разных стран с целью дальнейшего создания предприятий, развития инвестиций», — сказал он, пояснив, что рост цен ограничивает возможности участия в форумах, например, для делегаций из ряда развивающихся стран.

Ключевая ставка пошла вниз, но бизнесу это не облегчение.

Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными.

Гости и участники ПМЭФ-2025 могут задействовать до 57% качественного номерного отельного фонда Северной столицы, подсчитали в NF Group (18+).

Согласно оценке компании, к концу I квартала 2025 года объем качественного номерного фонда Санкт-Петербурга составляет 24,1 тысячи номеров. «При ожидаемом количестве участников ПМЭФ до 26 тысяч человек, для их размещения может потребоваться около 14 тысяч номеров — то есть до 57% от всего объема качественного предложения. Таким образом, более половины гостиничного фонда города потенциально может быть задействовано под нужды форума», — отмечается в исследовании.

Приморские отельеры считают, что во Владивостоке во время ВЭФа этот показатель будет ещё выше.