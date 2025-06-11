Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на Стрелке ограничат движение из-за ремонта сетей

В Красноярске с 14 июня в районе культурно-исторического центра на Стрелке энергетики начнут ремонт трубопровода.

Источник: СГК

Так, на улице Дубровинского проезжая часть будет сужена до одной полосы в каждую сторону, а на Карла Маркса (от пешеходного моста «Арфа» до пересечения с Каратанова) — до двух полос.

Завершить работы планируется 25 июля.

«Магистраль на данном участке очень старая, ей уже больше 20 лет. Чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей, трубопровод необходимо полностью заменить, — рассказали в СГК. — За указанный период обновим участок сети протяженностью 150 м, диаметром 500 мм и проведем капитальный ремонт тепловой камеры».