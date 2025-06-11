В Красноярске на Стрелке ограничат движение из-за ремонта сетей

Так, на улице Дубровинского проезжая часть будет сужена до одной полосы в каждую сторону, а на Карла Маркса (от пешеходного моста «Арфа» до пересечения с Каратанова) — до двух полос.
Завершить работы планируется 25 июля.
«Магистраль на данном участке очень старая, ей уже больше 20 лет. Чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей, трубопровод необходимо полностью заменить, — рассказали в СГК. — За указанный период обновим участок сети протяженностью 150 м, диаметром 500 мм и проведем капитальный ремонт тепловой камеры».