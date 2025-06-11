На Енисее откачали семь кубометров нефти с места аварии буксира. Видео

Росприроднадзор сообщил, что качество воды в зоне аварии не представляет опасности для здоровья населения. Однако жителям временно рекомендуется воздерживаться от употребления речной воды и ограничить выгул домашнего скота вблизи водоема. На место происшествия прибыли представители владельца буксира — Обь-Иртышского речного пароходства. Компания выразила готовность участвовать в устранении последствий аварии. В районе аварии до 20 июня действует нерестовый запрет на рыболовство для защиты популяции рыб.