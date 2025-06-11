На Енисее откачали семь кубометров нефти с места аварии буксира. Видео

В ликвидации последствий аварии задействовано свыше 100 специалистов.
На Енисее в районе Казачинских порогов продолжаются работы по устранению последствий аварии буксира, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов. С места происшествия уже откачано семь кубометров нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает глава Казачинского района Юрий Озерских.
«Откачано семь кубометров нефтесодержащей жидкости в специальные ёмкости. Сегодня запланированы дальнейшие аналогичные работы», — пишет Озерских в своем telegram-канале. Спасательные работы координируются краевым оперативным штабом под руководством представителей МЧС России по Красноярскому краю.
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Для предотвращения дальнейшего распространения нефтяного пятна ниже по течению возле поселка Курбатово установлены боновые заграждения общей протяженностью более 250 метров. В ближайшее время планируется увеличить их длину до 690 метров. Специалисты используют специальную баржу для удержания заграждений на сильном течении. Внутри боновых заграждений проводится обработка загрязненной акватории площадью около 4 500 квадратных метров с применением дополнительных 200 литров сорбента.
В ликвидации последствий аварии задействовано свыше 100 специалистов различных ведомств и 26 единиц специальной техники. Для оценки состояния судна и степени его повреждений работают четыре водолаза с необходимым оборудованием. Речники готовят план эвакуации буксира в ремонтные доки. Ожидается усиление группировки дополнительными силами и средствами.
Росприроднадзор сообщил, что качество воды в зоне аварии не представляет опасности для здоровья населения. Однако жителям временно рекомендуется воздерживаться от употребления речной воды и ограничить выгул домашнего скота вблизи водоема. На место происшествия прибыли представители владельца буксира — Обь-Иртышского речного пароходства. Компания выразила готовность участвовать в устранении последствий аварии. В районе аварии до 20 июня действует нерестовый запрет на рыболовство для защиты популяции рыб.