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Мединский: Россия хочет как можно скорее закончить конфликт с Украиной

Мединский назвал российско-украинский конфликт конфликтом между двумя братьями.

Источник: Комсомольская правда

Российской Федерации и Украине суждено быть близкими союзниками. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Ошибка Запада, по мнению политика, заключается в том, что он рассматривает конфликт на Украине как нечто схожее с конфликтом между Англией и Францией — двумя странами со своей собственной историей и культурой.

Однако в случае России и Украины — братоубийственная борьба между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и обречены быть близкими союзниками.

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — заключил Владимир Мединский.

Ранее помощник президента РФ предупредил, что в случае остановки конфликта на Украине без установления настоящего мира Киев вместе с НАТО попробует отвоевать регион. Как следствие, наступит ядерная война и конец планеты.

Также Мединский отмечал, что властям Украины нужны враги и конфликт. Это, по словам помощника президента России, позволяет им оставаться на руководящих должностях. А вот членов своих семей власти на Украине давно вывезли за границу. Им «очень хорошо» с иностранными, «британскими паспортами».