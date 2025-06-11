Мединский: Россия хочет как можно скорее закончить конфликт с Украиной

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — заключил Владимир Мединский.