Российской Федерации и Украине суждено быть близкими союзниками. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Ошибка Запада, по мнению политика, заключается в том, что он рассматривает конфликт на Украине как нечто схожее с конфликтом между Англией и Францией — двумя странами со своей собственной историей и культурой.
Однако в случае России и Украины — братоубийственная борьба между двумя государствами с общим языком и культурой, которые по сути являются одним народом и обречены быть близкими союзниками.
«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — заключил Владимир Мединский.
Ранее помощник президента РФ предупредил, что в случае остановки конфликта на Украине без установления настоящего мира Киев вместе с НАТО попробует отвоевать регион. Как следствие, наступит ядерная война и конец планеты.
Также Мединский отмечал, что властям Украины нужны враги и конфликт. Это, по словам помощника президента России, позволяет им оставаться на руководящих должностях. А вот членов своих семей власти на Украине давно вывезли за границу. Им «очень хорошо» с иностранными, «британскими паспортами».