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Мединский: Россию невозможно победить в длительной войне

Россию невозможно победить при войне на истощение. Она всегда выигрывает такие конфликты. Об этом в среду, 11 июня, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal.

Россию невозможно победить при войне на истощение. Она всегда выигрывает такие конфликты. Об этом в среду, 11 июня, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal.

В качестве примера он привел Северную войну, которая длилась 21 год.

— С Россией невозможно вести длительную войну, — цитирует историка РИА Новости.

Ранее Владимир Мединский напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка для тех, кто пытается обмануть русских.

Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций днем 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, стороны общались на русском языке.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца июня. Мединский в свою очередь отметил, что Россия предоставила Украине проект меморандума по урегулированию конфликта, а также заявила о готовности передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке. Однако 7 июня украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.