В аэропорту Братска ввели в эксплуатацию современный перрон

10 июня в воздушной гавани Братска состоялось торжественное открытие новой перронной площадки, построенной в рамках федеральной программы модернизации аэропортовой инфраструктуры. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта.
Новый перрон площадью около 35 тысяч квадратных метров отличается повышенной прочностью — толщина армированного бетонного покрытия составляет 62 сантиметра. Площадка оборудована мощными светодиодными прожекторами, установленными на 35-метровых опорах, что обеспечивает качественное освещение в любое время суток.
— За два года у нас появились новые направления, также ввели сервисы для пассажиров и спроектировали современный аэровокзальный комплекс. Обновленный перрон позволит улучшить качество услуг и повысить пропускную способность аэропорта, — прокомментировал управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.
Технические характеристики перрона позволяют одновременно обслуживать до шести воздушных судов среднего класса или два крупногабаритных лайнера. Первым рейсом, принятым на обновленной площадке, стал самолет, прибывший утренним рейсом из Новосибирска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский авиазавод получит более 65 млрд на серийный выпуск самолетов МС-21.