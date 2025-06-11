В аэропорту Братска ввели в эксплуатацию современный перрон

— За два года у нас появились новые направления, также ввели сервисы для пассажиров и спроектировали современный аэровокзальный комплекс. Обновленный перрон позволит улучшить качество услуг и повысить пропускную способность аэропорта, — прокомментировал управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.