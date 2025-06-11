Мэр Омска Сергей Шелест поддержал инициативу сервиса кикшеринга

«В этом году Омск получил статус молодежной столицы России, и нас ждет насыщенная событийная повестка. Безопасность мероприятий будут обеспечивать, в том числе, студенты-дружинники. Приятно видеть, что бизнес поддерживает активную молодежь, предоставляя им реальные бонусы. Для студентов это не только удобство, но и серьезная экономия. Благодарю компанию МТС Юрент за проявленную социальную ответственность», — отметил мэр города Сергей Шелест.