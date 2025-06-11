Мэр Омска Сергей Шелест поддержал инициативу сервиса кикшеринга

Сервис кикшеринга МТС Юрент объявил о сотрудничестве с Администрацией города Омска в рамках поддержки молодежного звена добровольной народной дружины. На протяжении всего лета студенты-дружинники смогут бесплатно использовать электросамокаты сервиса для патрулирования мест проведения массовых мероприятий, таких как парк Победы, Омская крепость и другие центральные объекты города.
«В этом году Омск получил статус молодежной столицы России, и нас ждет насыщенная событийная повестка. Безопасность мероприятий будут обеспечивать, в том числе, студенты-дружинники. Приятно видеть, что бизнес поддерживает активную молодежь, предоставляя им реальные бонусы. Для студентов это не только удобство, но и серьезная экономия. Благодарю компанию МТС Юрент за проявленную социальную ответственность», — отметил мэр города Сергей Шелест.
Фото: Сергей Сапоцкий.
В Омске сервис представлен парком из 1,5 тысяч современных электросамокатов модели «Юрент 2.0», разработанных и собранных в Союзном государстве с учетом особенностей российских дорог. С момента запуска в апреле более 80% поездок совершается по транспортному сценарию, а их средняя продолжительность составляет 14 минут.
«Это показывает, что самокаты стали важной частью городской транспортной системы. Мы рады поддержать волонтеров и предоставить им бесплатный доступ к сервису для передвижения к местам патрулирования и обратно. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с администрацией города», — сказал в свою очередь директор Сибирского и Дальневосточного дивизионов МТС Юрент Антон Униятов.
Участники дружины также будут помогать выявлять нарушителей правил дорожного движения среди пользователей самокатов. Проект станет еще одним шагом навстречу развитию экологичного транспорта и укрепления безопасности в городе.