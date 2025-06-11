Суд решит судьбу бывшего замминистра транспорта и похитителя жены бывшего замминистра обороны

Также Никулинский суд должен вынести приговор бывшим сотрудникам челябинского банка «Резерв» во главе с экс-председателем правления Константином Базановым. Они также обвиняются в растрате и в мошенничестве. Следствие предъявляло претензии в выводе из кредитного учреждения около 800 млн рублей, необоснованном замещении их векселями и выдаче невозвратных кредитов. Базанов уже был осужден ранее за хищения из банка в Челябинске и получил 4 года лишения свободы условно, теперь же речь идет о новых эпизодах. Всего приговор готовятся выслушать 5 человек. Интересна фигура одного из них — Ильи Раевского. В свое время он носил имя Богдан Погоржевский и принимал участие в подготовке заказного убийства заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова. Его застрелили вместе с водителем возле спорткомплекса «Спартак» в Сокольниках 13 сентября 2006 года. По версии следствия, Погоржевский снабжал киллеров оружием и передавал им гонорар за убийство. Благодаря явке с повинной тогда он получил сравнительно небольшой срок — 6 лет лишения свободы.