Суд решит судьбу бывшего замминистра транспорта и похитителя жены бывшего замминистра обороны

Несколько приговоров по резонансным делам, как ожидается, будут вынесены в московских судах 11 июня, в среду. Среди тех, кто готовится выслушать вердикт, — бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Токарев.
Как стало известно «МК», приговор Токареву и его сообщнику, бывшему руководителю ООО «Группа компаний Главстройинвест» Александру Иванову должен вынести сегодня Басманный суд Москвы. По версии следствия, Токарев, до назначения на пост замминистра в 2018 году возглавлявший компанию «Спецтрансстрой», способствовал заключению фиктивных договоров для своей фирмы, являвшейся подрядчиком при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае. Сумма ущерба составила 423 млн рублей. Обоим предъявлено обвинение по статье 160 часть 4 УК — «Растрата». Гособвинитель попросил приговорить Токарева и Иванова к 9 годам лишения свободы.
Также Никулинский суд должен вынести приговор бывшим сотрудникам челябинского банка «Резерв» во главе с экс-председателем правления Константином Базановым. Они также обвиняются в растрате и в мошенничестве. Следствие предъявляло претензии в выводе из кредитного учреждения около 800 млн рублей, необоснованном замещении их векселями и выдаче невозвратных кредитов. Базанов уже был осужден ранее за хищения из банка в Челябинске и получил 4 года лишения свободы условно, теперь же речь идет о новых эпизодах. Всего приговор готовятся выслушать 5 человек. Интересна фигура одного из них — Ильи Раевского. В свое время он носил имя Богдан Погоржевский и принимал участие в подготовке заказного убийства заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова. Его застрелили вместе с водителем возле спорткомплекса «Спартак» в Сокольниках 13 сентября 2006 года. По версии следствия, Погоржевский снабжал киллеров оружием и передавал им гонорар за убийство. Благодаря явке с повинной тогда он получил сравнительно небольшой срок — 6 лет лишения свободы.
Таганский суд Москвы вынесет приговор 24-летнему Эмомхусайну Лугмонову. Он был сообщником мошенников и оказался замешан в двух вымогательствах в отношении известных персон. Так, Лугмонов убедил в мае прошлого года на время уехать жену бывшего заместителя министра обороны Александра Колмакова. Аферист заявил по телефону, что женщине угрожает опасность, и ей надо скрыться, никому ничего не говоря. Затем он стал звонить мужу пропавшей дамы и вымогать несколько миллионов рублей, утверждая, что ее похитили. По аналогичной схеме Лугмонов пытался «развести» основателя сети медицинских лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева. Его сын-студент также пропал по указке «доброжелателя», а отец получил требование выплатить 1 миллион долларов за освобождение.