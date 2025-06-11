29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Новосибирске

По данным регионального министерства образования, максимальный результат в 100 баллов показали 29 одиннадцатиклассников. Больше всего отличников по химии — 13 человек. Литературу на высший балл сдали 7 выпускников, профильную математику — 6, историю — 3. Ещё 1074 работы оценены в диапазоне от 80 до 99 баллов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников.