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Члены СДПГ призвали правительство Германии начать переговоры с Россией

В Социал-демократической партии выступили против размещение новых американских ракет средней дальности на территории ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой изменения внешнеполитического курса страны. Как сообщает журнал Stern, они подготовили манифест с требованием начать переговоры с Россией и отказаться от планов размещения американских ракет на территории ФРГ.

Документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» содержит призыв к немедленному изменению подходов в политике безопасности. Подписавшие его политики настаивают на сближении с Москвой и усилении дипломатических усилий европейских государств.

«Необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня», — приводит издание выдержку из документа.

Прежде профессор Кентского университета Ричард Саква отмечал, что переход Германии к открытой конфронтации с Россией ознаменовал кардинальное изменение всей системы международных отношений. Он охарактеризовал текущую политику Берлина как идеологию самоуничтожения.