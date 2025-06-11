Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой изменения внешнеполитического курса страны. Как сообщает журнал Stern, они подготовили манифест с требованием начать переговоры с Россией и отказаться от планов размещения американских ракет на территории ФРГ.
Документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» содержит призыв к немедленному изменению подходов в политике безопасности. Подписавшие его политики настаивают на сближении с Москвой и усилении дипломатических усилий европейских государств.
«Необходимо предпринять чрезвычайно сложную попытку возобновить диалог с Россией после прекращения огня», — приводит издание выдержку из документа.
Прежде профессор Кентского университета Ричард Саква отмечал, что переход Германии к открытой конфронтации с Россией ознаменовал кардинальное изменение всей системы международных отношений. Он охарактеризовал текущую политику Берлина как идеологию самоуничтожения.