Члены СДПГ призвали правительство Германии начать переговоры с Россией

Документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» содержит призыв к немедленному изменению подходов в политике безопасности. Подписавшие его политики настаивают на сближении с Москвой и усилении дипломатических усилий европейских государств.