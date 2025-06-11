«Мы хотим мира»: Мединский заявил, что Украина выражает неготовность к переговорам

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца июня. Мединский в свою очередь отметил, что Россия предоставила Украине проект меморандума по урегулированию конфликта, а также заявила о готовности передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке. Однако 7 июня украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.