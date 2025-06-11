Помощник президента России Владимир Мединский в среду, 11 июня, заявил, что Украина демонстрирует отсутствие готовности к переговорам. Он считает, что такая позиция лишь усугубит ситуацию для Киева в условиях продолжающегося конфликта.
— Мы хотим мира, — сказал глава российской переговорной группы в интервью для Wall Street Journal.
Мединский отметил, что если Киев продолжит действовать в интересах иностранных государств, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом.
Он подчеркнул, что отказ от компромиссов может обернуться для Украины потерей дополнительных территорий, передает РИА Новости.
Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций днем 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, стороны общались на русском языке.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца июня. Мединский в свою очередь отметил, что Россия предоставила Украине проект меморандума по урегулированию конфликта, а также заявила о готовности передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке. Однако 7 июня украинская сторона внезапно перенесла «на неопределенный срок» и приемку тел, и обмен военнопленными.