Олимпийскую чемпионку оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мэри Лу Реттон, как сообщает ESPN, получила штраф за вождение в нетрезвом виде.
Полиция Фэрмонта остановила ее автомобиль 17 мая после сообщения о том, что водитель Porsche ведет себя неадекватно. Согласно протоколу, от экс-спортсменки пахло алкоголем, она невнятно говорила и не смогла пройти алкотест. Правоохранители сообщили: на пассажирском сиденье была найдена бутылка вина.
57-летняя экс-гимнастка в суде полностью признала вину. Суд округа Марион оштрафовал ее на 100 долларов за совершенные в первый раз правонарушения без отягчающих обстоятельств.
Реттон в 1984 году выиграла Олимпиаду. Она первая американская гимнастка, победившая в абсолютном первенстве на ОИ.