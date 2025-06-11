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Олимпийскую чемпионку оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мэри Лу Реттон, как сообщает ESPN, получила штраф за вождение в нетрезвом виде.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мэри Лу Реттон, как сообщает ESPN, получила штраф за вождение в нетрезвом виде.

Полиция Фэрмонта остановила ее автомобиль 17 мая после сообщения о том, что водитель Porsche ведет себя неадекватно. Согласно протоколу, от экс-спортсменки пахло алкоголем, она невнятно говорила и не смогла пройти алкотест. Правоохранители сообщили: на пассажирском сиденье была найдена бутылка вина.

57-летняя экс-гимнастка в суде полностью признала вину. Суд округа Марион оштрафовал ее на 100 долларов за совершенные в первый раз правонарушения без отягчающих обстоятельств.

Реттон в 1984 году выиграла Олимпиаду. Она первая американская гимнастка, победившая в абсолютном первенстве на ОИ.