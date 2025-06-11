Олимпийскую чемпионку оштрафовали за вождение в нетрезвом виде

Полиция Фэрмонта остановила ее автомобиль 17 мая после сообщения о том, что водитель Porsche ведет себя неадекватно. Согласно протоколу, от экс-спортсменки пахло алкоголем, она невнятно говорила и не смогла пройти алкотест. Правоохранители сообщили: на пассажирском сиденье была найдена бутылка вина.