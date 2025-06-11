Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

Так, в районе Чертаново Центральное был полностью отремонтирован исторический кордодром. Теперь это не просто площадка для тренировок, но и место для проведения соревнований по скоростным, гоночным и пилотажным моделям. В досугово-просветительском корпусе проводятся групповые занятия по изготовлению и ремонту авиамоделей для юниоров и спортсменов.