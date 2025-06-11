Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

Ежегодно в Москве благоустраиваются сотни общественных пространств. В процессе планирования работ учитываются пожелания жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для сбора идей и предложений от москвичей в столице уже много лет успешно работают платформы «Активный гражданин», «Наш город», «Город идей» и «Электронный дом». Жители могут не только предлагать свои идеи, но и обсуждать и голосовать за понравившиеся проекты.
Так, в районе Чертаново Центральное был полностью отремонтирован исторический кордодром. Теперь это не просто площадка для тренировок, но и место для проведения соревнований по скоростным, гоночным и пилотажным моделям. В досугово-просветительском корпусе проводятся групповые занятия по изготовлению и ремонту авиамоделей для юниоров и спортсменов.
В районе Северное Бутово появился многофункциональный спортивный кластер. На старом футбольном поле заменили покрытие и трибуны, а по периметру проложили беговые дорожки. Рядом установили спортивный комплекс в стиле «Русский ниндзя» для развития координации и ловкости, современные силовые тренажёры с навесами для занятий в любую погоду. Также были обустроены памп-трек и спортивно-игровой комплекс для детей.
В Западном округе в детском парке «Фили» появились две биостанции, кинологическая площадка, было обновлено футбольное поле, обустроена детская площадка и установлены спортивные тренажёры. Также был реконструирован манеж для верховой езды и оборудован летний кинотеатр, а также создан веревочный парк со смотровыми вышками.
В Молжаниновском районе был благоустроен Синявинский сквер. На месте пустыря с пожарными прудами появилось красивое общественное пространство с различными спортивными и игровыми площадками, зонами для пикников и шезлонгов, а также площадкой для выгула собак.
В сквере на Синявинской улице благодаря предложениям активных москвичей была создана привлекательная зона отдыха вокруг пруда. Жители района часто проводят здесь своё свободное время, наслаждаясь красотой городского сквера. В тёплое время года здесь можно отдохнуть на шезлонгах, расположенных на берегу.
Стадиону «Пионер» в Гагаринском районе подарили вторую жизнь. Было полностью обновлено футбольное поле и трибуны для болельщиков, а также добавлена баскетбольная площадка, полоса препятствий «Русский ниндзя», силовые и кардиотренажёры разного уровня нагрузки и сложности.
В Митине на Пятницком шоссе, 23 по просьбам горожан был приведён в порядок монумент, посвящённый Великой Отечественной войне. В сквере вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской в Тимирязевском районе было создано пространство для прогулок, занятий спортом, детских игр и дрессировки питомцев.
В районе Старое Крюково в Зеленограде благодаря поддержке местных жителей преобразилась «Аллея вязов». Здесь появилась детская площадка с разнообразными игровыми элементами. Для любителей велосипедных прогулок проложили специальную дорожку. Также обустроены зоны со скамейками и пешеходными дорожками, добавил Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы сообщил, что проекту «Активный гражданин» исполнилось 11 лет. За это время в нём приняли участие 7,2 млн человек.