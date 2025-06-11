В Роскачестве предупредили о наиболее опасных в жару продуктах

Летом риск пищевых отравлений возрастает, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она назвала продукты, которые становятся особенно опасными в жару.
По ее словам, высокая температура способствует быстрому размножению бактерий, наибольшую угрозу представляют скоропортящиеся продукты с высоким содержанием белка и влаги.
Спеценко отметила, что особенно опасными становятся мясо и птица, если их хранили ненадлежащим образом. Даже приготовленный шашлык, оставленный на солнце, может стать источником инфекции, такой как сальмонелла или кишечная палочка. По ее словам, это касается и готовых мясных изделий — колбас, паштетов и котлет.
Она также указала, что в условиях жары опасными становятся молочные продукты: творог, йогурты, сметана и мягкие сыры. Даже при неистекшем сроке годности, если их хранили неправильно, они могут вызвать серьезные расстройства пищеварения. Спеценко добавила, что особенно коварны сливочные десерты, которые могут испортиться незаметно.
Кроме того, в зону риска попадают рыба, морепродукты и салаты с майонезом. Даже незначительный неприятный запах от рыбы может говорить о начавшемся разложении, подчеркнула специалист. Салаты на открытом воздухе начинают терять свежесть уже через час. Спеценко рекомендовала в жару избегать уличной еды, тщательно проверять сроки годности и хранить готовые блюда только в холодильнике. При первых симптомах отравления необходимо сразу обратиться к врачу, передает «Лента.ру».
Ранее в египетской Хургаде произошло массовое отравление россиян арбузами. Несколько десятков туристов обратились в местные больницы с одинаковыми симптомами.