В Роскачестве предупредили о наиболее опасных в жару продуктах

Кроме того, в зону риска попадают рыба, морепродукты и салаты с майонезом. Даже незначительный неприятный запах от рыбы может говорить о начавшемся разложении, подчеркнула специалист. Салаты на открытом воздухе начинают терять свежесть уже через час. Спеценко рекомендовала в жару избегать уличной еды, тщательно проверять сроки годности и хранить готовые блюда только в холодильнике. При первых симптомах отравления необходимо сразу обратиться к врачу, передает «Лента.ру».