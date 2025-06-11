Грозы и ливни ожидают Челябинск в День России

«Небольшой дождь начнется около пяти часов утра. И продлится он практически до вечера. Но самый сильный ливень ожидается около 11 часов — при грозе выпадет 4,4 миллиметра осадков», — сообщают синоптики.
Неустойчивая погода сохранится 13 июня: ожидаются грозы меньшей интенсивности (до 4 мм осадков) и понижение дневной температуры до +25°C. Ночные показатели останутся на уровне +16°C. По информации Гидрометцентра, дожди с грозами продлятся два дня (12−13 июня), а осадки могут превысить 15 мм. Дождливая погода сохранится до 14 июня.