Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и ливни ожидают Челябинск в День России

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня, ФедералПресс. В День России, 12 июня, Челябинск ожидают сильные грозовые ливни. По данным Gismeteo, наиболее интенсивные осадки (до 4,4 мм) прогнозируются около 11 часов утра. Суммарно за 12 июня может выпасть до 7,3 мм дождя.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2024

«Небольшой дождь начнется около пяти часов утра. И продлится он практически до вечера. Но самый сильный ливень ожидается около 11 часов — при грозе выпадет 4,4 миллиметра осадков», — сообщают синоптики.

Неустойчивая погода сохранится 13 июня: ожидаются грозы меньшей интенсивности (до 4 мм осадков) и понижение дневной температуры до +25°C. Ночные показатели останутся на уровне +16°C. По информации Гидрометцентра, дожди с грозами продлятся два дня (12−13 июня), а осадки могут превысить 15 мм. Дождливая погода сохранится до 14 июня.