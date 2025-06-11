Вниманию молдавских путешественников: Движение по автомобильному мосту на границе Румынии и Болгарии будет временно приостановлено — объезжаем

Движение по «Мосту дружбы» Джурджу — Русе будет полностью перекрыто на восемь часов в ночь с 12 на 13 июня из-за срочных ремонтных работ на болгарской стороне сообщает rupor.md.
«Болгарские власти сообщают, что мост Джурджу — Русе будет полностью закрыт для движения в период с 20:00 12 июня 2025 года до 04:00 13 июня 2025 года в связи с необходимостью срочного ремонта на болгарской стороне», — говорится в заявлении префектуры уезда Джурджу.
Таким образом, проезд по мосту будет запрещён для всех видов транспорта в обоих направлениях — как из Болгарии в Румынию, так и в обратную сторону. «Эта мера необходима, чтобы избежать вибраций во время проведения ремонтных работ», — пояснили власти.
Кроме того, болгарская сторона сообщила, что за период с 1 января по 31 мая 2025 года через «Мост дружбы» из Болгарии в Румынию проехали 587 438 транспортных средств, из которых 199 571 — грузовики. Это на 90 000 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост пришёлся на легковые автомобили — 76 000. Этот рост связан с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону по суше с 1 января 2025 года, что значительно ускорило пересечение границы, несмотря на продолжающийся ремонт моста на болгарской стороне.
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