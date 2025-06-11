Вниманию молдавских путешественников: Движение по автомобильному мосту на границе Румынии и Болгарии будет временно приостановлено — объезжаем

Кроме того, болгарская сторона сообщила, что за период с 1 января по 31 мая 2025 года через «Мост дружбы» из Болгарии в Румынию проехали 587 438 транспортных средств, из которых 199 571 — грузовики. Это на 90 000 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост пришёлся на легковые автомобили — 76 000. Этот рост связан с вступлением Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону по суше с 1 января 2025 года, что значительно ускорило пересечение границы, несмотря на продолжающийся ремонт моста на болгарской стороне.