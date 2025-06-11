Кукуха стала талисманом психбольницы в Челябинске

На создание талисмана медиков вдохновил пример наркологов из соседнего региона, которые сделали своим маскотом Белочку. Психиатры решили, что у них будет Кукуха. С помощью нейросетей придумали 3-D модель пташки, заказали и сшили игрушки. Имен у игрушек пока нет. Эту задачу доверят детям, участвующим в конкурсе в соцсетях.