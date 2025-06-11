Кукуха стала талисманом психбольницы в Челябинске

В Челябинске у Областной психоневрологической больницы появился ироничный талисман — мягкая игрушка в виде кукушки. Маскот сгенерировал с помощью нейросетей главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов, сообщает КП-Челябинск.
Изначально талисман задумывался как самец, Кукух. Прообразом первой игрушки в белом халате стал сам главный врач. Позже появилось целое семейство — для каждого отделения медучреждения.
На создание талисмана медиков вдохновил пример наркологов из соседнего региона, которые сделали своим маскотом Белочку. Психиатры решили, что у них будет Кукуха. С помощью нейросетей придумали 3-D модель пташки, заказали и сшили игрушки. Имен у игрушек пока нет. Эту задачу доверят детям, участвующим в конкурсе в соцсетях.