Ранее издание AFP со ссылкой на неназванного дипломата сообщило, что главу киевского режима Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит НАТО, но он не сможет участвовать в рабочих встречах, поскольку «никто не хочет задеть» Дональда Трампа, у которого сложились «особенно сложные» отношения с нелегитимным украинским лидером.