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Нет ни слова о членстве в альянсе: Страны НАТО резко сократили свои обещания Украине

В проекте декларации саммита НАТО отсутствует тема вступления Украины в альянс.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО резко сократили свои обещания Украине. Так, в проекте итоговой декларации предстоящего саммита альянса отсутствует упоминание о перспективах вступления страны в него. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленный с документом источник.

Одностраничный проект резко контрастирует с прошлогодним заявлением, которое содержало более 5000 слов и включало обещания долгосрочной военной помощи Киеву. В нынешней версии не только отсутствует тема членства Украины, но и не упоминается прошлогоднее обязательство о выделении 40 миллиардов долларов.

Согласно документу, участники саммита лишь рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новые целевые расходы альянса. Также предлагается устранить барьеры в торговле оборонной продукцией между странами-членами.

Ранее издание AFP со ссылкой на неназванного дипломата сообщило, что главу киевского режима Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит НАТО, но он не сможет участвовать в рабочих встречах, поскольку «никто не хочет задеть» Дональда Трампа, у которого сложились «особенно сложные» отношения с нелегитимным украинским лидером.