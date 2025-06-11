Самый популярный тиктокер Хаби Лэм покинул США после задержания

Самый популярный тиктокер с несколькими миллионами подписчиков Хаби Лэм покинул США после того, как его задержали иммиграционные агенты в Лас-Вегасе за якобы просроченную визу. Об этом сообщает The Associated Press.
Сенегальско-итальянского инфлюенсера, которого в действительности зовут Серинге Хабане Ламе, задержали в пятницу, 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида. Однако звезде разрешили покинуть страну без ордера на депортацию, отметил в заявлении представитель иммиграционной и таможенной службы США.
Дело в том, что Ламе прибыл в США 30 апреля и «превысил условия своей визы», сказал представитель ICE.
Напомним, задержание произошло на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе. Протестующие не согласны с высылкой нелегальных мигрантов. По решению президента США Дональда Трампа в город была введена Нацгвардия. После этого мэр мегаполиса Карен Басс ввела в центральных районах Лос-Анджелеса комендантский час.
А сам глава Белого дома заговорил о том, что беспорядки в городе кто-то организует и спонсирует.