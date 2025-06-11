Самый популярный тиктокер Хаби Лэм покинул США после задержания

Напомним, задержание произошло на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе. Протестующие не согласны с высылкой нелегальных мигрантов. По решению президента США Дональда Трампа в город была введена Нацгвардия. После этого мэр мегаполиса Карен Басс ввела в центральных районах Лос-Анджелеса комендантский час.