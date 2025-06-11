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В Геленджике морская вода соответствует нормам

Более 1,2 тысячи проб морской воды взяли в Геленджике.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике морская вода соответствует нормам. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Специалисты Роспотребнадзора с 15 мая еженедельно отбирают пробы морской воды. Для этого выбраны 22 точки мониторинга. Из них 12 находятся в акватории Геленджикской бухты.

Всего специалисты уже отобрали более 1,2 тысячи морской воды, в том числе на наличие мазута. Результаты лабораторных исследований показали, что вода соответствует нормам.

«Заодно и замерили температуру морской воды, она уже прогрелась до +24 градусов», — сообщил Алексей Богодистов.