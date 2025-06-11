Астрономов озадачили облака на большой высоте над молодой планетой

Доктор Хох сказала, что диск вокруг внутренней планеты был «загадкой для теорий формирования», поскольку обе планеты, должно быть, сформировались в одной и той же среде. «Почему YSES-1b удерживала материал вокруг себя, а YSES-1c — нет?» — спрашивает она. Еще одна загадка заключается в том, почему планета, возраст которой составляет 16 миллионов лет, все еще имеет вращающийся вокруг себя материальный диск. Теории астрономов о формировании планет предполагают, что любая окружающая ее пыль должна была осесть после первых 5 миллионов лет.