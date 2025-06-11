Российская поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет

Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил писатель Захар Прилепин.
«Необъяснимая гибель: следствие разберётся. Царствие небесное», — написал он в своём Telegram-канале.
Прилепин уточнил, что был знаком с Тепловой через своих друзей. Он также отметил, что выступали вместе с поэтессой во МХАТе. Писатель назвал её смерть невосполнимой потерей.
Инна Теплова родилась в 1987 году в Костроме. Она стала членом Союза российских писателей в 2021 году. В том же году поэтесса была удостоена калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой.
В 2022 году она получила литературную премию партии «Справедливая Россия — За Правду». Теплова также была стипендиаткой Минкультуры РФ по результатам Всероссийского Форума молодых писателей «Липки», проходившего в 2022 году.