«Страхование, организация питания, обеспечение специальным оборудованием». В Беларуси хотят отрегулировать деятельность волонтеров

При этом депутат сослался на законодательство связанное с волонтерством в странах СНГ, которое является довольно разветвленным. А модельным документом Малашко назвал закон о добровольчестве (волонтерстве), принятый в 2015 году Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ. Но и заметил, что в законодательстве Беларуси пока нет нормативного правового акта, который бы комплексно регулировал волонтерскую деятельность. Хотя и добавил, что все же сам термин «волонтер» юридически закреплен в законах о социальном обслуживании, о физической культуре и спорте, о Белорусском обществе Красного Креста, о донорстве крови и ее компонентов и других документах.