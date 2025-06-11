«Страхование, организация питания, обеспечение специальным оборудованием». В Беларуси хотят отрегулировать деятельность волонтеров

В Беларуси разрабатывается законопроект о волонтерстве. Об этом в Палате представителей сообщили БелТА.
Так, в план подготовки проектов законодательства на 2026 год по инициативе депутатов внесен законопроект о волонтерской деятельности.
— Новеллы закона будут требовать серьезного обсуждения, — уверен председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валерий Малашко.
Депутат указал на необходимость нормативного регулирования волонтерской деятельности несмотря на то, что она является абсолютно добровольной и безвозмездной. И сказал, что страхование, питание занимающихся волонтерской деятельностью, их обеспечение специальным оборудованием, одеждой и другие подобные вопросы сегодня требуют регулирования.
Кроме того, Валерий Малашко указал на то, что волонтеры задействованы в самых широких сферах: социально-бытовой, занимаясь помощью сиротам и пожилым людям, психологической, поддерживая пострадавших в социальных конфликтов, несчастных случаях или жертв преступлений, психиатрической, медицинской, информационной и многих других. Также в этой сфере активно работают общественные организации: Белорусский Красный Крест, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин и т.д. И подчеркнул, что безвозмездный труд волонтеров снижает нагрузку на работников госорганизаций в социальной сфере, позволяя экономить средства из бюджета.
При этом депутат сослался на законодательство связанное с волонтерством в странах СНГ, которое является довольно разветвленным. А модельным документом Малашко назвал закон о добровольчестве (волонтерстве), принятый в 2015 году Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ. Но и заметил, что в законодательстве Беларуси пока нет нормативного правового акта, который бы комплексно регулировал волонтерскую деятельность. Хотя и добавил, что все же сам термин «волонтер» юридически закреплен в законах о социальном обслуживании, о физической культуре и спорте, о Белорусском обществе Красного Креста, о донорстве крови и ее компонентов и других документах.
— Принятие единого нормативного правового акта о волонтерстве позволит сформировать организационно-правовой механизм осуществления волонтерской деятельности и поспособствует созданию условий для ее широкого распространения, — заключил депутат.
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