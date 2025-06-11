Связующий «Новы» Йовович сыграет в волейбольной Лиге наций в Пекине

Представитель волжан поучаствует в матчах международного турнира в Китае за сборную Сербии (12+).
11 июня балканцы встретятся с турками, 12-го — с хозяевами Лиги наций — 2025, 13-го с японцами, а 15-го с поляками. За свою национальную команду сыграет связующий «Новы» Никола Йовович.
В конце мая клуб из Самарской области продлил соглашение с ним. Перебрался в 63-й регион в 2024-м. До этого выступал за «Верону» и «Милан», «Тулузу», «Фридрихсхафен», «Аркасспор» и «Зираатбанкаши», «Войводину». Плюс российские «Динамо-Урал» и «Динамо-ЛО».
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