Связующий «Новы» Йовович сыграет в волейбольной Лиге наций в Пекине

В конце мая клуб из Самарской области продлил соглашение с ним. Перебрался в 63-й регион в 2024-м. До этого выступал за «Верону» и «Милан», «Тулузу», «Фридрихсхафен», «Аркасспор» и «Зираатбанкаши», «Войводину». Плюс российские «Динамо-Урал» и «Динамо-ЛО».