Туристическую миссию на МКС отложили из-за утечки кислорода в ракете Falcon

Ранее бывший инженер Американского космического агентства (НАСА) Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Для этого ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли спутник с камерой и смартфоном, на экран которого можно вывести любое изображение.