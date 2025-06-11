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Туристическую миссию на МКС отложили из-за утечки кислорода в ракете Falcon

SpaceX объявит новую дату после устранения утечки жидкого кислорода.

Источник: Аргументы и факты

Запуск туристической миссии Ax-4 на Международную космическую станцию (МКС), запланированный на среду, переносится из-за обнаружения утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщила компания SpaceX.

«Мы вынуждены отложить запуск Ax-4 на МКС, чтобы специалисты SpaceX могли провести дополнительные работы по устранению утечки жидкого кислорода», — говорится в сообщении компании в соцсетях.

Новая дата запуска будет объявлена позднее.

Ранее бывший инженер Американского космического агентства (НАСА) Марк Робер запустил сервис, который позволяет сделать селфи из космоса. Для этого ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли спутник с камерой и смартфоном, на экран которого можно вывести любое изображение.