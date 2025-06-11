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Мошенники придумали новую схему: любителям познакомиться в сети стоит быть на чеку

МВД рассказало о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новую схему обмана, любителям познакомиться в сети стоит быть на чеку. Злоумышленники общаются с помощью видео и голосовых сообщений, а затем втягивают жертву в псевдоинвестиции или присылают ссылки на фейковые сайты. Об этом сообщает Telegram-канал Киберполиции РФ.

Карточки подготовили МВД и сенатор РФ Артем Шейкин. Согласно их данным, мошенники создают фейковые анкеты, которые выглядят правдоподобно, на сайтах знакомств. В течение какого-то времени они втираются в доверие, после сценарии могут быть разными. Или аферист рассказывает о способе заработка и предлагает повторить его путь, или приглашает на встречу, но для этого нужно якобы купить билет на поезд и самолет. В обоих случаях мошенники могут завладеть средствами, а жертва — остаться ни с чем.

В МВД также напомнили, что злоумышленники могут представляться актерами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России принят закон, защищающий детей от мошенников и вовлечения их в преступные схемы.