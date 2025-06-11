Россиян предупредили об опасности переносимого клещами гранулоцитарного анаплазмоза

В этом году клещи особенно агрессивны, и в Московской области было зафиксировано сразу несколько случаев инфицирования гранулоцитарным анаплазмозом через их укусы. Врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru объяснила, что это за недуг и кто входит в группу риска.
Специалист обратила внимание на то, что укус клеща может заразить не только боррелиозом и энцефалитом, ведь эти насекомые также переносят бактерию Anaplasma phagocytophilum (анаплазму), вызывающую острое инфекционное заболевание, которое поражает белые кровяные тельца нейтрофилы (гранулоциты).
По словам собеседницы издания, заражение гранулоцитарным анаплазмозом происходит через укус инфицированного иксодового клеща, также являющегося переносчиком боррелиоза и энцефалита. Она указала, что инкубационный период заболевания в среднем составляет 14 дней, и оно начинается с резкого повешения температуры тела до 39−40 градусов, сильного озноба, головной и мышечной боли. Характерными симптомами недуга Уланкина назвала общую слабость, тошноту, отсутствие аппетита, дискомфорт в животе и диарею.
Как заметила врач, в отличие от клещевого энцефалита при анаплазмозе редко наблюдаются неврологические нарушения, но возможно развитие таких тяжелых осложнений, как менингит, миокардит, острая сердечная или дыхательная недостаточность, а также может развиться инфекционно-токсический шок.
Повышенную опасность, согласно заявлению специалиста, анаплазмоз представляет для пожилых людей, для тех, у кого ослаблен иммунитет, и для людей с хроническими заболеваниями. Она предупредила, что без своевременного лечения могут развиться анемия и тромбоцитопения, то есть снижение количества тромбоцитов, из-за чего бывает трудно остановить кровотечение, а также может начаться поражение печени.
Диагностика заболевания осуществляется с помощью ПЦР-анализа и серологических исследований крови, уточнила Уланкина. Она добавила, что для лечения гранулоцитарного анаплазмоза врач может назначить курс антибиотиков тетрациклинового типа. Специалист подчеркнула, что при раннем начале терапии симптомы быстро купируются.
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