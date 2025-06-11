Россиян предупредили об опасности переносимого клещами гранулоцитарного анаплазмоза

Повышенную опасность, согласно заявлению специалиста, анаплазмоз представляет для пожилых людей, для тех, у кого ослаблен иммунитет, и для людей с хроническими заболеваниями. Она предупредила, что без своевременного лечения могут развиться анемия и тромбоцитопения, то есть снижение количества тромбоцитов, из-за чего бывает трудно остановить кровотечение, а также может начаться поражение печени.