Экс-руководитель «Ростгорсвета» пытался оспорить приговор в областном суде

Напомним, частная фирма проложила волоконно-оптическую линию на столбах по договору с «Ростгорсветом». Позже были выявлены нарушения в её работе. Чтобы урегулировать ситуацию, компания достигла соглашения с Ашотом Мирзояном, выплатив ему 200 тысяч рублей. Однако в ноябре 2023 года на Мирзояна завели уголовное дело по статье «Получение взятки».