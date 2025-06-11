Экс-руководитель «Ростгорсвета» пытался оспорить приговор в областном суде

Однако решение суда первой инстанции осталось в силе.
Напомним, частная фирма проложила волоконно-оптическую линию на столбах по договору с «Ростгорсветом». Позже были выявлены нарушения в её работе. Чтобы урегулировать ситуацию, компания достигла соглашения с Ашотом Мирзояном, выплатив ему 200 тысяч рублей. Однако в ноябре 2023 года на Мирзояна завели уголовное дело по статье «Получение взятки».
Ленинский районный суд Ростова приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей. Ашот Мирзоян подал апелляцию, но областной суд оставил приговор без изменений.