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Экс-руководитель «Ростгорсвета» пытался оспорить приговор в областном суде

Бывший руководитель компании «Ростгорсвет» Ашот Мирзоян пытался оспорить приговор в Ростовском областном суде.

Однако решение суда первой инстанции осталось в силе.

Напомним, частная фирма проложила волоконно-оптическую линию на столбах по договору с «Ростгорсветом». Позже были выявлены нарушения в её работе. Чтобы урегулировать ситуацию, компания достигла соглашения с Ашотом Мирзояном, выплатив ему 200 тысяч рублей. Однако в ноябре 2023 года на Мирзояна завели уголовное дело по статье «Получение взятки».

Ленинский районный суд Ростова приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей. Ашот Мирзоян подал апелляцию, но областной суд оставил приговор без изменений.