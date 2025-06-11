Популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси фруктовые соки из Кыргызстана и России, включив их в Реестр опасной продукции.
В частности, под запрет попал осветленный концентрированный апельсиновый сок компании ОсОО GREENWELT из Кыргызстана, в составе которого обнаружили синтетический краситель тартарзин (Е102), который недопустим.
И также из-за использования недопустимых при производстве соковой продукции пищевых добавок бензойной и сорбиновый кислоты под запрет попал концентрированный виноградный сок от российского индивидуального предпринимателя Селявко О. Н. из города Орел.
Еще популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси.
Также известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.