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Популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать фруктовые соки из Кыргызстана и России.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать в Беларуси фруктовые соки из Кыргызстана и России, включив их в Реестр опасной продукции.

В частности, под запрет попал осветленный концентрированный апельсиновый сок компании ОсОО GREENWELT из Кыргызстана, в составе которого обнаружили синтетический краситель тартарзин (Е102), который недопустим.

И также из-за использования недопустимых при производстве соковой продукции пищевых добавок бензойной и сорбиновый кислоты под запрет попал концентрированный виноградный сок от российского индивидуального предпринимателя Селявко О. Н. из города Орел.

Еще популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси.

Также известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.