Под Волгоградом в 46 лет скончался сельский глава Иван Куленков

— В памяти жителей Иван Владимирович навсегда останется как позитивный, волевой, сильный и грамотный человек, хороший семьянин, достойный руководитель и патриот своей малой родины, — говорится в некрологе. — Администрация и жители Камышинского района выражают глубокие соболезнования.
Главой Воднобуерачного сельского поселения Иван Куленков работал более 16 лет. За свою работу был отмечен Почётными грамотами как на уровне района, так и областными наградами.
Жители района в местных пабликах обсуждают скоропостижный уход молодого руководителя.
— Мужик был достойный, соболезнования его семье, — пишут камышане.