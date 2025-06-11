Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом в 46 лет скончался сельский глава Иван Куленков

В Волгоградской области скоропостижно скончался глава Воднобуерачного сельского поселения Иван Куленков. Он не дожил до своего 47-летия. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщила администрация Камышинского района.

Как создавалась новая Россия

— В памяти жителей Иван Владимирович навсегда останется как позитивный, волевой, сильный и грамотный человек, хороший семьянин, достойный руководитель и патриот своей малой родины, — говорится в некрологе. — Администрация и жители Камышинского района выражают глубокие соболезнования.

Главой Воднобуерачного сельского поселения Иван Куленков работал более 16 лет. За свою работу был отмечен Почётными грамотами как на уровне района, так и областными наградами.

Жители района в местных пабликах обсуждают скоропостижный уход молодого руководителя.

— Мужик был достойный, соболезнования его семье, — пишут камышане.