Отсутствие у Киева готовности к поиску компромиссных решений в переговорном процессе с Россией может обернуться для Украины новыми территориальными потерями. Об этом говорится в статье Wall Street Journal. Издание ссылается на заявление помощника российского лидера и главы делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.
По словам политика, Россия стремится к мирному урегулированию, но если Украина продолжит ставить во главу угла интересы других государств, то Москва будет вынуждена принимать ответные меры. Отказ Киева от компромиссов приведет к потере украинских земель, добавил он. Стоит уточнить, что это высказывание представлено в газете в косвенной речи.
Мединский также подчеркнул, что длительное военное противостояние с Россией невозможно. В качестве аргумента он привел пример 21-летней войны со Швецией.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ о территориях должен вести он.