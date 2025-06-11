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Мединский: неготовность к уступкам может стоить Киеву новых территорий

Россия стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, слова которого приводит WSJ.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие у Киева готовности к поиску компромиссных решений в переговорном процессе с Россией может обернуться для Украины новыми территориальными потерями. Об этом говорится в статье Wall Street Journal. Издание ссылается на заявление помощника российского лидера и главы делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского.

По словам политика, Россия стремится к мирному урегулированию, но если Украина продолжит ставить во главу угла интересы других государств, то Москва будет вынуждена принимать ответные меры. Отказ Киева от компромиссов приведет к потере украинских земель, добавил он. Стоит уточнить, что это высказывание представлено в газете в косвенной речи.

Мединский также подчеркнул, что длительное военное противостояние с Россией невозможно. В качестве аргумента он привел пример 21-летней войны со Швецией.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ о территориях должен вести он.