Мединский: неготовность к уступкам может стоить Киеву новых территорий

По словам политика, Россия стремится к мирному урегулированию, но если Украина продолжит ставить во главу угла интересы других государств, то Москва будет вынуждена принимать ответные меры. Отказ Киева от компромиссов приведет к потере украинских земель, добавил он. Стоит уточнить, что это высказывание представлено в газете в косвенной речи.