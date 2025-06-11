«Ты меня губишь»: Бабкина ответила на слухи о расставании с Гором

— Вы знаете, он (Евгений Гор — прим. «ВМ») однажды мне сказал: «Надька, ты меня губишь, но ты же меня и спасаешь». Что я с такого с ним делаю, спросите? Откуда ж я знаю? Но он говорит: «Сложнее человека я в жизни не встречал». Тем не менее уже 23 года мы вместе, — сказала она.