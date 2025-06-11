«Ты меня губишь»: Бабкина ответила на слухи о расставании с Гором

Более двух десятилетий назад Надежда Бабкина представила публике своего молодого избранника Евгения Гора. Пара не скрывала своих чувств, однако в последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о возможной размолвке. 75-летняя певица решила прояснить ситуацию.
Она подчеркнула, что домыслы о новом романе с коллегой по театру не имеют под собой оснований и вызывают у нее лишь улыбку — в ее возрасте, по словам артистки, приоритеты уже другие: правильное питание, здоровый сон и хорошее самочувствие. Мужчины, как она отметила, ушли на второй план.
— Вы знаете, он (Евгений Гор — прим. «ВМ») однажды мне сказал: «Надька, ты меня губишь, но ты же меня и спасаешь». Что я с такого с ним делаю, спросите? Откуда ж я знаю? Но он говорит: «Сложнее человека я в жизни не встречал». Тем не менее уже 23 года мы вместе, — сказала она.
Что касается Евгения Гора, он предпочитает не комментировать личную жизнь. Однако в прошлом он не раз подчеркивал, что Бабкина сыграла важную роль в его становлении как артиста и человека. Она поддерживала его, делилась опытом и помогла раскрыться на сцене. Гор уверен, что Бабкина могла бы стать отличным продюсером — настолько сильно она чувствует музыку, передает Aif.ru.
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