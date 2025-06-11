Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию летом. Это связано с дефицитом ресурса, сообщил заместитель главного директора «Россети Кубань» Виталий Назин на пресс-конференции.
Так, в обычные часы электросети города нагружены на 80%. В пик нагрузки — с 13:00 до 17:00 — количество потребляемой электроэнергии растет до 95%.
С конца 2024 года в Краснодаре решено не переводить население в ограниченный режим потребления электричества. Теперь это распространяется только на промышленный сектор.
Ежегодно потребление электроэнергии в Краснодарском крае растет на 5−7%.
Напомним, летом 2024 года электросети в Краснодаре происходили массовые отключения света на фоне жары. Чтобы избежать аварий на сетях, вводились веерные отключения электроэнергии.
«Мы надеемся, что аварий, как в прошлом году, не будет. Мэрия работает с организациями и прорабатывает вопрос улучшения электроснабжения», — сказал замглавы Краснодара Максим Онищенко на пресс-конференции.