Звезда Playboy Перминова лишилась семейного фитнес-бизнеса

Пара рассталась в декабре 2024 года, объявив о мирном решении и отсутствии споров по имуществу. Однако спустя полгода после разрыва, ситуация изменилась.
Перминова владела небольшой долей в успешном сервисе онлайн-тренировок, принёсшем в 2024 году 1,1 миллиарда рублей выручки. Доля в 10% принадлежала Александру Лебедеву, он являлся соучредителем компании, 4% были оформлены на модель. Теперь проценты Перминовой перешли к бизнесмену Евгению Ларионову.
Подробности сделки не разглашаются. Предполагается, что решение о продаже было принято на фоне новых отношений модели. Перминова встречается с 29-летним украинским манекенщиком Тарасом Романовым, с которым активно посещает светские мероприятия. Пара активно делится в соцсетях фотографиями своей счастливой жизни.
Напомним, что официальное объявление о расставании с миллиардером экс-модель сделала 25 декабря прошлого года в своих соцсетях. К слову, Александр Лебедев был старше Перминовой на 27 лет, однако это не помешало им стать многодетной семьёй. Экс-модель уверяет, что испытывает к бывшему партнеру «исключительно тёплые чувства и благодарность».