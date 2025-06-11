Звезда Playboy Перминова лишилась семейного фитнес-бизнеса

Напомним, что официальное объявление о расставании с миллиардером экс-модель сделала 25 декабря прошлого года в своих соцсетях. К слову, Александр Лебедев был старше Перминовой на 27 лет, однако это не помешало им стать многодетной семьёй. Экс-модель уверяет, что испытывает к бывшему партнеру «исключительно тёплые чувства и благодарность».