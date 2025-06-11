Омичам назвали причины перебоев с горячей водой

Также уточняется, что из-за обнаруженных дефектов труб на отдельных участках магистральных сетей горячая вода сейчас подаётся по открытой схеме. Это может немного снизить её температуру, но специалисты подчёркивают, что такие меры необходимы для предотвращения аварий в будущем.