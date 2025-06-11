Омичам назвали причины перебоев с горячей водой

В организации заверили, что с их стороны отключений не проводилось, а все плановые работы идут по утверждённому графику подготовки к отопительному сезону.
«На сегодняшний день отключений подачи горячей воды со стороны АО “Омск РТС” в городе нет. Все работы ведутся строго по графику, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение зимой», — сообщили в пресс-службе компании.
Что касается домов на улице Пушкина и других адресов, где горячая вода всё ещё не появилась, причина в ремонтных работах, проводимых другой организацией — АО «Тепловая компания».
Также уточняется, что из-за обнаруженных дефектов труб на отдельных участках магистральных сетей горячая вода сейчас подаётся по открытой схеме. Это может немного снизить её температуру, но специалисты подчёркивают, что такие меры необходимы для предотвращения аварий в будущем.
Жителям, столкнувшимся с перебоями, рекомендуют обращаться за разъяснениями в свои управляющие компании.