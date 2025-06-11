В каких профессиональных сферах Самарской области наблюдался дефицит кадров

Анализ рынка труда Самарской области, проведенный платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выявил дефицит кадров в определенных профессиональных сферах.
Средний уровень конкуренции на рынке труда региона составляет 5,7 резюме на одну вакансию, что оценивается как умеренный показатель. Вместе с тем отдельные сферы испытывают острую потребность в сотрудниках.
В розничной торговле на каждую открытую вакансию приходится 1,9 резюме, что значительно ниже среднестатистических значений. Резюме соискателей в этой сфере за май сократились на 6%, количество предложений от работодателей осталось прежним. Медианный уровень заработной платы в розничном сегменте составляет 47,8 тыс. рублей.
В сфере медицины и фармацевтики соотношение резюме к вакансиям составляет 2 к 1. Предложений для соискателей стало меньше на 9%, резюме на 7%. Заработная плата в этой области осталась прежней 60 тыс. рублей.
В сфере отелей, ресторанов и кафе 4 резюме на вакансию. За месяц количество вакансий сократилось на 6%, резюме на 2%. Медианный уровень зарплаты также сохранился на уровне 60 тыс. рублей.
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