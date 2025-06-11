В каких профессиональных сферах Самарской области наблюдался дефицит кадров

В розничной торговле на каждую открытую вакансию приходится 1,9 резюме, что значительно ниже среднестатистических значений. Резюме соискателей в этой сфере за май сократились на 6%, количество предложений от работодателей осталось прежним. Медианный уровень заработной платы в розничном сегменте составляет 47,8 тыс. рублей.