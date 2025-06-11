В Иркутской области 12−14 июня ожидается сильный ветер и высокая пожароопасность

На выходных жителям Иркутской области стоит запастись зонтами. 12 июня в западных и северных районах пройдут ливневые дожди с грозами. Осадки усилятся и порывами ветра до 15−18 метров в секунду. Похолодание ощутится и по показателям термометра, ночью температура +9…+14 градусов, а днем потеплеет до +20…+25 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.
— В областном центре ночь пройдет без осадков, а днем может пройти небольшой дождь с грозой. Ветер до 13 метров в секунду. Днем будет +24 градуса, а ночью похолодает до +10, — уточнили в пресс-службе гидрометцентра.
Также с 12 по 14 июня местами будет высокий и чрезвычайный уровень пожароопасности лесов — 4 и 5 классы. Специалисты МЧС предупреждают, что на дорогах может ухудшится видимость, а в лесах запрещено сжигать траву и разводить костры.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутске и Ангарске отключили почти пять тысяч машинок для майнинга.