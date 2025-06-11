В Иркутской области 12−14 июня ожидается сильный ветер и высокая пожароопасность

На выходных жителям Иркутской области стоит запастись зонтами. 12 июня в западных и северных районах пройдут ливневые дожди с грозами. Осадки усилятся и порывами ветра до 15−18 метров в секунду. Похолодание ощутится и по показателям термометра, ночью температура +9…+14 градусов, а днем потеплеет до +20…+25 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.