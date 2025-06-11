В Техасе продолжаются беспорядки: губернатор объявил о важном решении

Местная национальная гвардия будет размещена по всему штату Техас для обеспечения порядка. Об этом на фоне начавшихся в штате беспорядков в соцсети Х заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
«Техасская национальная гвардия будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка», — написал Эбботт.
Глава штата отметил, что протестовать мирно — законно, а вот причинять вред людям или ущерб собственности грозит задержанием.
10 июня в штате Техас вспыхнули протесты против рейдов, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией. Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что в Остине полиция и департамент общественной безопасности задержали более десяти участников акций.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки в городах кто-то финансирует и профессионально организует. Минюст США уже занимается поисками интересантов.