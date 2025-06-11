За месяц: как похудеть после 50 лет и почему это сложнее, чем в молодости

В зрелом возрасте похудеть сложнее, и на то есть несколько естественных и неизбежных причин. Однако это не означает, что похудеть после 50 лет невозможно. О том, как это сделать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала нутрициолог Катерина Кузина.
Что мешает похудеть после 50 лет.
По ее словам, похудеть в зрелом возрасте обычно мешают следующие факторы:
С возрастом снижается скорость обмена веществ — это означает, что ваш организм сжигает меньше калорий в покое, чем раньше. По мере старения мышцы часто уменьшаются в объеме и силе из-за естественного процесса, известного как саркопения. Мышечная ткань требует больше энергии для поддержания, чем жировая ткань, поэтому потеря мышечной массы может замедлить метаболизм. Кроме того, происходят изменения в гормональном балансе, которые могут влиять на метаболизм и аппетит. Например, уровень гормона, регулирующего чувство голода (грелина), может измениться, что приводит к увеличению аппетита.
Как похудеть в зрелом возрасте.
Морить себя голодом ни в коем случае не стоит, так как это не только огромный стресс и вред для организма, но и попросту неэффективный способ похудения, предупредила нутрициолог:
— Все, что вы сбросите за время голодания, вернется к вам в еще большем количестве, даже если вы начнете питаться скромными порциями. Дело в том, что, когда вы голодаете, организм на фоне стресса переходит в режим накопления жира и все, что вы до этого могли себе позволить без особого вреда для фигуры, потом непременно будет вам вредить.
Однако, по мнению Кузиной, похудеть за месяц можно и без вреда для организма, если придерживаться следующих правил:
Есть часто и небольшими порциями.
Это поможет вам переключить организм в режим, обратный тому, который запускается, если вы голодаете, пояснила специалист. Когда вы едите часто, организм полностью выходит из режима накопления жиров.
Какие продукты нельзя есть на ночь.
Исключить из рациона сладкое.
— Сладкое больше всего вредит фигуре, так как практически все сладости очень калорийны. Кроме того, сладкое относится к быстрым углеводам и стимулирует работу поджелудочной железы, вследствие чего вам еще больше хочется есть, — отметила эксперт.
Не есть после шести.
Все слышали об этом методе похудения, но так строго он действует только для тех, кто ложится спать очень рано, заметила нутрициолог. На самом деле последний прием пищи должен происходить не позднее, чем за четыре часа до сна.
Пить достаточно воды.
Довольно часто мы путаем жажду и голод, поэтому пить достаточное количество воды очень важно, чтобы контролировать аппетит, объяснила нутрициолог.
— Выпивайте стакан воды за час до приема пищи, — посоветовала Кузина.
От плотного завтрака к скромному ужину.
— Те калории, которые поступят в ваш организм вместе с завтраком, вы успеете израсходовать в течение дня, поэтому на завтрак вы можете позволить себе съесть больше, но уже обед должен быть скромнее, а ужин — совсем легкий, — поделилась рекомендацией специалист.
Лучше есть перед сном: диетолог Редина рассказала о пользе и вреде фисташек.
Тщательно пережевывайте пищу.
Таким образом вы съедите меньше в течение каждого приема пищи, потому что, когда мы едим быстро, организм не успевает почувствовать насыщение, сообщила нутрициолог. Кроме того, хорошо пережеванная пища лучше усваивается.
Двигайтесь.
Даже если вы не можете заставить себя заниматься спортом или вам попросту не хватает на это времени, не стоит сразу после ужина ложиться спать или садиться перед телевизором. Простая прогулка вокруг дома или уборка — этого уже может быть достаточно, считает эксперт.
Рассчитайте индивидуальное количество калорий.
По словам специалиста, существует усредненное правило, согласно которому для похудения нужно употреблять не более 1200 ккал в день:
— Я бы не рекомендовала ему следовать, ведь надо учитывать, что то количество калорий, с которым будет худеть высокий мужчина, фигуре миниатюрной девушки может даже навредить. Кроме того, нужно учитывать и то, насколько у вас подвижный образ жизни, и множество других факторов. Поэтому я рекомендую вам рассчитать индивидуальное количество калорий в день для похудения и не превышать допустимые нормы.
Для этого существуют онлайн-калькуляторы, которые вы быстро найдете в любой поисковой системе, а также формулы для самостоятельного расчета, добавила собеседница «ВМ».
В процессе похудения важную роль играет ускоренный метаболизм. Существует две группы продуктов, которые способствуют улучшению обменных процессов в организме. О них «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.