За месяц: как похудеть после 50 лет и почему это сложнее, чем в молодости

— Все, что вы сбросите за время голодания, вернется к вам в еще большем количестве, даже если вы начнете питаться скромными порциями. Дело в том, что, когда вы голодаете, организм на фоне стресса переходит в режим накопления жира и все, что вы до этого могли себе позволить без особого вреда для фигуры, потом непременно будет вам вредить.