Флоренция наконец избавится от печально известного 60-метрового подъемного крана спустя два десятилетия. Министр культуры Италии примет участие в праздновании, посвященном демонтажу «металлического монстра» рядом со знаменитой галереей Уффици.
Конструкцию, прозванную «металлическим монстром», установили в 2006 году на площади перед знаменитой галереей Уффици, хранящей шедевры эпохи Возрождения. Изначально кран использовали для доставки стройматериалов в рамках проекта расширения музея.
Несмотря на то что строительные работы затянулись, а необходимость в кране отпала, 60-метровая махина оставалась на месте, став символом итальянской бюрократической волокиты. Местные жители не раз требовали его убрать, а в соцсетях даже появился шуточный аккаунт, посвященный «долгожителю» стройплощадки.
Главными препятствиями для демонтажа были высокая стоимость работ и сложности с согласованиями. Однако ситуация изменилась, когда бизнесмены города откликнулись на призыв возмущенного директора Уффици Симоны Верде и собрали средства на удаление крана.
16 июня начнется демонтаж, а 21 июня на террасе Лоджии Ланци пройдет праздник в честь этого события с участием министра культуры Италии Алессандро Джулии.
«Флоренция долго ждала этого момента, — говорит Верде. — Металлического монстра убирают, и ослепительная красота города наконец предстанет в первозданном виде».
Часть собранных 180 000 евро пойдет на установку более компактного и экологичного подъемника, который позволит завершить реконструкцию, не уродуя исторический центр.
«Эта операция доказывает: даже в самых сложных ситуациях разумное управление может победить», — подчеркивает Верде.