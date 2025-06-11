Прекрасный европейский город избавят от мозолящего глаз гигантского «металлического монстра»

Несмотря на то что строительные работы затянулись, а необходимость в кране отпала, 60-метровая махина оставалась на месте, став символом итальянской бюрократической волокиты. Местные жители не раз требовали его убрать, а в соцсетях даже появился шуточный аккаунт, посвященный «долгожителю» стройплощадки.